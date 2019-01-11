بومبيو يؤكد أن المشاورات جارية بشأن تفاصيل القمة الثانية مع كوريا الشمالية

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إنه يتم حاليا إجراء مشاورات بشأن تفاصيل القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وجاء هذا التصريح ردا على سؤال حول ما إذا كانت القمة الثانية ستعقد خلال شهر يناير أو فبراير كما ذكر مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي "جون بولتون" مؤخرا.وكان الوزير الأمريكي "بومبيو" قد قال في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية يوم الجمعة الماضي إنه يتم إحراز تقدم في المفاوضات مع كوريا الشمالية، وهو ما يشير إلى المشاورات الجارية حاليا بن واشنطن وبيونغ يانغ حول مكان وموعد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وعلى صعيد آخر، ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن الرئيس الأمريكي "ترامب" اقترح عقد محادثات القمة الثانية مع الزعيم "كيم" في منتصف شهر فبراير القادم في فيتنام.كما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" في سنغافوره أن فيتنام وتايلاند مدرجتان على القائمة القصيرة للقمة الثانية بين "ترامب" و"كيم".