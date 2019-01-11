بيونغ يانغ تدعو سيول إلى تنفيذ بيانات القمة بين الكوريتين

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دعت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية إلى تنفيذ ما تنص عليه البيانات الصادرة عن اجتماعات القمة بين الكوريتين، بما في ذلك بيان "بان مون جوم" الصادر في أبريل، وإعلان بيونغ يانغ الصادر في سبتمبر من العام الماضي.وقالت الصحيفة إن البيانات الصادرة عن القمة بين الكوريتين تعتبر من المعالم التاريخية التي تشير إلى حدوث انطلاقة جديدة للسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.وأضافت أن هذه البيانات وضعت حجر الأساس للقضاء على خطر الحرب وتخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، مما أدى إلى انفراجة جديدة لضمان السلام والأمن في منطقة شمال شرق آسيا وفي العالم أجمع، وإحداث تغييرات كبيرة في السياسات الدولية.كما أكدت على أن الالتزام بما ينص عليه بيان "بان مون جوم" وبيان بيونغ يانغ سيسهم في فتح عهد جديد للسلام والازدهار والتوحيد في شبه الجزيرة الكورية من خلال تمتين العلاقات بين الكوريتين لتكون قائمة على الثقة والمصالحة.كما أكدت على ضرورة تعزيز التعاون بين الكوريتين لتحقيق الازدهار المشترك متغلبا على جميع المعوقات الخارجية.