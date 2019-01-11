النيابة العامة تستدعى رئس المحكمة العليا السابق للمرة الثانية

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حضر رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه" اليوم الاثنين إلى مقر النيابة العامة حيث خضع لتحقيقات للمرة الثانية في دوره المزعوم في استخدام محاكمات ذات حساسية بالغة كورقة مساومة في التعامل مع إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" ضمن مساعيه لتحقيق خطته لإنشاء محكمة استئناف منفصلة.وكان "يانغ" قد حضر لمقر النيابة العام يوم الجمعة الماضي للخضوع للتحقيقات، وفي اليوم التالي قام بمراجعة ملفات استجواب النيابة العامة.وتخطط النيابة العامة لاتخاذ قرار بشأن تقديم طلب للحصول على مذكرة توقيف بحق رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه" في غضون هذا الأسبوع.