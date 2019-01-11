مكتب الرئاسة الكورية يسرع وتيرة الحوار بين أصحاب الشركات والعمال

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قال مكتب الرئاسة الكورية إن مساعدي الرئيس "مون جيه إين"، بمن فيهم مساعده للشؤون السياسية "كيم سو هيون"، قد أجروا لقاءً مغلقا مع قادة الاتحاد الكوري للنقابات التجارية،وأضاف أن المساعدين الرئاسيين استمعوا بشكل جدي إلى الطلبات والآراء التي تقدم بها قادة الاتحاد، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن إجراء لقاء بين الرئيس "مون جيه إين" وقادة نقابات العمال.وكان الاتحاد الكوري للنقابات التجارية قد عبر عن معارضته للسياسات العمالية التي تنتهجها حكومة الرئيس "مون"، ومن ثم قرر مقاطعة اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والعمالية، وطالب بإجراء لقاء مع الرئيس "مون".وعلى صعيد آخر، من المقرر ان يجري الرئيس "مون جيه إين" غدا الثلاثاء لقاء مع أكثر من 130 من ممثلي الشركات الكبيرة، بمن فيهم "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، و"جونغ أوي سون" النائب الأول لشركة "هيون ديه" للسيارات.ومن المتوقع أن يتم في هذا اللقاء تبادل الآراء حول زيادة الاستثمارات وخلق وظائف جديدة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى إنعاش الاقتصاد المحلي.