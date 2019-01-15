مصرع شخص في حريق في أحد الفنادق في تشون آن

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تسبب حريق اندلع فى فندق كبير فى مدينة "تشون آن" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" فى مصرع موظف في الفندق وإصابة ما لا يقل عن 19 آخرين، أمس الاثنين.ووفقا لسلطات الإطفاء، اندلع الحريق في فندق "رامادا إنكور تشون آن" في الساعة 4:56 مساء، وتم إخماده بالكامل بعد حوالي أربع ساعات.وقد عُثر على العامل في الفندق، الذي يبلغ من العمر 53 عاما، ميتا في الطابق الأول تحت الأرض من المبنى المؤلف من 21 طابقا.كما أسفر الحادث عن إصابة تسعة عشر شخصاً، من بينهم أربعة من رجال الإطفاء، بحروق وإصابات مرتبطة باستنشاق الأدخنة الناتجة عن الحريق، وتم إرسالهم إلى أحد المستشفيات القريبة، وكان من بينهم ثلاثة مصابون بحروق بالغة.ويعتقد أن الحريق قد بدأ في القبو، إلا أنه لم يتم الكشف عن سببه الدقيق حتى الآن.