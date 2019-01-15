تقرير يؤكد أن البرنامج النووي الكوري الشمالي يتقدم بهدوء

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قال تقرير بثته شبكة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية إن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يتقدم بهدوء على الرغم مما أكده الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في خطابه بمناسبة العام الجديد من أن بلاده اتخذت خطوات لوقف إنتاج الأسلحة النووية.وأشار التقرير إلى أن تحليل الصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية إلى جانب بعض المعلومات الأمريكية المسربة، تدل على أن كوريا الشمالية أنتجت خلال عام 2018 المزيد من الصواريخ والرؤوس الحربية بنفس الوتيرة السابقة، منذ أن أوقف "كيم" إجراء التجارب النووية والصاروخية، وهو التحرك الذي أدى إلى عقد القمة بينه وبين الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" في سنغافوره في شهر يونيو الماضي.وقال التقرير إن الأدلة تشير إلى أن إنتاج كوريا الشمالية من تلك الأسلحة مازال مستمرا، بل وربما قد توسع، حيث يتوقع الكثير من المحللين أن يكون النظام الكوري الشمالي قد أضاف إلى ترسانته العسكرية العديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.كما نقل التقرير عن إحدى المجموعات التي تراقب التسلح العالمي قولها إنها تعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي قد حصل على ما يكفي من المواد اللازمة لتصنيع حوالي ست قنابل نووية أخرى، ليصل إجمالي ما لدى كوريا الشمالية من القنابل النووية إلى أكثر من 20 قنبلة نووية.