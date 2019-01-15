انخفاض أسعار الواردات في كوريا للشهر الثاني في ديسمبر

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تراجعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية على مدار شهرين على التوالي لتصل إلى أقل مستوياتها في ثمانية أشهر، خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط الخام عالميا.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري تضمن بيانات أولية، اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر أسعار الواردات إلى 85,01 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، بانخفاض نسبته 3,4% مقارنة بالشهر الأسبق.وقال التقرير إن المؤشر، الذي انخفض بنسبة 4,5% في نوفمبر، قد انخفض للشهر الثاني على التوالي. وأوضح البنك المركزي في تقريره أن الاتجاه الهبوطي الأخير في أسعار النفط الخام قد دفع المؤشر العام لأسعار الواردات في كوريا الجنوبية إلى الانخفاض.وأضاف التقرير أن متوسط سعر خام دبي، الذي يعد مؤشرا بالنسبة لكوريا الجنوبية، قد انخفض بنسبة 12,6% على أساس شهري، ليصل إلى 57,32 دولار في ديسمبر.كما أشار التقرير إلى أنه بالنسبة لعام 2018 بأكمله، ارتفع مؤشر أسعار الواردات في كوريا بنسبة 6,3% ليصل إلى 87,13 نقطة، بينما ظل مؤشر أسعار الصادرات ثابتاً عند 85,73 نقطة.