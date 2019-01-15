القوات الأمريكية في اليابان تصف كوريا الشمالية بأنها دولة نووية

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وصفت القوات الأمريكية في اليابان كوريا الشمالية بأنها "دولة نووية".ونشرت صفحة القوات الأمريكية في اليابان على "يوتيوب" فيديو مدته ست دقائق يوم 18 ديسمبر تحت عنوان "مهمة القوات الأمريكية في اليابان"، حيث أظهر الفيديو كوريا الشمالية والصين وروسيا كدول نووية، وأوضح العدد التقديري لأسلحتها النووية على الخريطة بـ15 لكوريا الشمالية، و200 للصين، وأربعة آلاف لروسيا.ويذكر أن الحكومة الأمريكية والسلطات العسكرية الأمريكية لم تعترف رسميًا حتى الآن بكوريا الشمالية كدولة نووية.كما وصفت القوات الأمريكية في اليابان جزر دوكدو الكورية الجنوبية في البحر الشرقي، في ذلك الفيديو، باسم "صخور ليانكورت".