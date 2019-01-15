انتهاء الجولة الثانية من التحقيقات مع رئيس المحكمة العليا السابق

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عاد رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه" إلى منزله مساء أمس الاثنين بعد أن استجوبته النيابة العامة للمرة الثانية في فضيحة إساءة استغلال السلطة التي تورط فيها عدد من كبار المسؤولين السابقين في المحكمة.واستجوب مكتب المدعي العام لمنطقة وسط سيول "يانغ" لأكثر من 11 ساعة، بدءا من الساعة التاسعة والنصف صباحا.وجاء هذا الاستجواب الثاني بعد ثلاثة أيام من استجواب "يانغ" للمرة الأولى لمدة 14 ساعة يوم الجمعة الماضي، ليصبح أول رئيس سابق للمحكمة العليا في تاريخ كوريا يواجه استجواب النيابة العامة باعتباره مجرمًا مشتبها فيه.ومن خلال جولتيْ الاستجواب، تكون النيابة العامة قد اختتمت تحقيقاتها في الادعاءات الرئيسية ضد "يانغ"، بما في ذلك تدخله المزعوم في القضية الخاصة بضحايا العمل القسري الكوريين خلال فترة الاستعمار الياباني لكوريا.وتعتزم النيابة استدعاء "يانغ" واستجوابه مرة أخرى، حيث ينتظر أن تقرر ما إذا كانت ستطلب إصدار أمر اعتقال ضده خلال الأيام القليلة القادمة.