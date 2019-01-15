إغلاق محطة قديمة للطاقة تعمل بالفحم بسبب أزمة الغبار الناعم

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وسط المخاوف المتزايدة بشأن مستويات الغبار الناعم في كوريا، تم إغلاق محطة طاقة حرارية قديمة أخرى هذا الشهر، مما قلص عدد محطات الطاقة من هذا النوع في البلاد إلى ست محطات.ووفقًا لوزارة الصناعة والطاقة اليوم الثلاثاء، علَّقت الشركة الشرقية للطاقة الكورية الجنوبية عمليات التشغيل في الوحدة 2 في محطة "يونغ دونغ" بمقاطعة كانغ وان، ذات القدرة الكهربائية البالغة 200 ميغاوات هذا الشهر.وتجري أعمال البناء حاليًّا لتشييد محطة تعمل بحبيبات الخشب الصديقة للبيئة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض انبعاثات الغبار الناعم الناشئة عن المحطة إلى النصف.وكانت الحكومة قد أعلنت في يوليو 2016 أنها ستغلق 10 من محطات الطاقة التي يزيد عمرها عن 30 عامًا بحلول عام 2025، وقد قرَّبت حكومة الرئيس مون جيه إين ذلك الموعد ليصبح 2022.ومن بين المحطات الست الباقية، سيتم إغلاق اثنتين منها في نهاية العام.