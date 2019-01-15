التقرير الدفاعي الكوري يحذف عبارة رئيسية حول العلاقات بين سيول وطوكيو

حذف الجيش الكوري الجنوبي عبارة "يشتركان في قيم الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق"، عند الحديث عن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان في تقريره الدفاعي الذي يصدر كل عامين.وقال تقرير هذا العام الذي صدر اليوم الثلاثاء إن سيول وطوكيو "جارتان من حيث الجغرافيا والثقافة، وشريكتان تحتاجان إلى التعاون من أجل السلام والازدهار في العالم".ويعكس هذا التعديل تدهور العلاقات بين البلدين مؤخرًا، بعد قرار المحكمة العليا لكوريا الجنوبية لصالح ضحايا العمل القسري الكوريين الجنوبيين، كما يتنازع الجانبان حاليًّا حول ادعاء اليابان بأن سفينة حربية كورية جنوبية وجَّهت الرادار الخاص بإطلاق النيران نحو طائرة دورية يابانية.ويتناقض هذا الوصف مع التقرير السابق الذي ذكر أن كوريا الجنوبية واليابان "تشتركان في قيم الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق، وهما دولتان جارتان، تحتاجان إلى التعاون من أجل السلام والازدهار في شمال شرق آسيا والعالم".