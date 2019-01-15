تحويل فيلم كوري إلى مسلسل تليفزيوني أمريكي

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من المقرر أن يتم تحويل الفيلم الكوري الجنوبي "المرأة الشريرة" إلى مسلسل تليفزيوني أمريكي، وهي السابقة الأولى من نوعها للأفلام الكورية الجنوبية.وقالت شركة التوزيع الخاصة بالفيلم خارج البلاد، إنها وقعت عقدا لإنتاج المسلسل مع الشركة الأمريكي "سكاي باوند".ويحكي الفيلم، الذي أخرجه "جونغ بيونغ كيل" وقاك بدور البطولة فيه "كيم أوك بين"، قصة البطلة "سوك هي" التي تم تدريبها لتصبح قاتلة مأجورة منذ طفولتها.وقد عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته السبعين في عام 2017، وحصل على مراجعات إيجابية.وسيبدأ إنتاج المسلسل بمجرد الانتهاء من كتابة السيناريو والاتفاق مع طاقم التمثيل.