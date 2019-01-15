رئيس الوزراء السابق ينضم إلى حزب كوريا الحرة

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انضم رئيس الوزراء السابق "هوانغ كيو آن" إلى حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، اليوم الثلاثاء، مما قد يؤدي إلى إشعال المنافسة على قيادة الحزب المحافظ التي ستعقد انتخاباتها الشهر القادم.وقال "هوانغ" إنه بذل قصارى جهده لمساعدة الحزب اليميني المحافظ من الخارج، وقرر البدء في لعب دور داخل الحزب.وردًّا على سؤال حول الترشح لقيادة الحزب، قال "هوانغ" إنه سيتخذ قراره بعد الاستماع إلى ما يريده الناس.وكان "هوانغ" يشغل منصب القائم بأعمال الرئيس عندما تم إيقاف الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" منذ أواخر 2016 إلى أوائل 2017، وينظر إليه عادة بصفته المرشح الأكثر تفضيلًا بين المحافظين للانتخابات الرئاسية لعام 2022.وقال "هوانغ" إنه لا يتفق مع تصنيف كل من عمل في حكومة "بارك" باعتباره "شرًا عميق الجذور" في المجتمع، مشددا على ضرورة أن يتم تقييم إنجازات حكومة "بارك" وأوجه قصورها على حقيقتها.