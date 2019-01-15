ترامب يبعث برسالة إلى كيم جونغ أون

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قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد بعث برسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن هذه الرسالة قد نُقلت إلى بيونغ يانغ وتم تسليمها خلال عطلة نهاية الأسبوع.وجاءت هذه الرسالة في الوقت الذي يتفاوض فيه الجانبان حول تفاصيل القمة الثانية بينهما.وقال المصدر أيضًا إن "كيم يونغ تشول"، رئيس المخابرات السابق في كوريا الشمالية وأحد كبار المفاوضين في البلاد، قد يزور واشنطن خلال هذا الأسبوع للاتفاق على التفاصيل النهائية للقمة.كما ذكرت "سي إن إن" في وقت سابق أن فرقًا من الولايات المتحدة قد قامت باستكشاف بانكوك وهانوي وهاواي، كمواقع محتملة لعقد القمة الثانية.