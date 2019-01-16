إجراء المناورات الكورية الأمريكية أوائل مارس

قالت مصادر مطلعة إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سوف تجريان تدريباتهما العسكرية المشتركة التي تستخدم المحاكاة بواسطة الكمبيوتر، في أوائل شهر مارس القادم.ووفقا لمصدر عسكري أمس الثلاثاء، ستعقد مناورات "الحل الأساسي" لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الرابع من مارس، حيث يعقد الجانبان حاليا المرحلة النهائية من المناقشات ذات الصلة.وأشار المصدر إلى أنه قد يتم تغيير اسم مناورات "الحل الاساسي" إلى مناورات "19-1"، كما قد يتم تغيير اسم مناورات "حارس الحرية"، التي يتوقع أن تعقد في شهر أغسطس، إلى "19-2".وكانت وزارة الدفاع في سيول قد أعلنت الشهر الماضي أن الجانبين سيجريان المناورات باستخدام محاكاة الكمبيوتر وغيرها في النصف الأول والنصف الثاني من عام 2019.وفي هذه الأثناء، يناقش البلدان الحليفان تعديل حجم التدريبات العسكرية المشتركة "فرخ النسر"، بحيث يتم إجراء تدريبات أضيق نطاقا بدلا منها على مدار السنة.