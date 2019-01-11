تقرير يحذر من الأسلحة البيولوجية لدى كوريا الشمالية

قال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الثلاثاء إن العديد من المحللين العسكريين أعربوا عن قلق متزايد بشأن الأسلحة البيولوجية المتطورة وشديدة الخطورة لدى كوريا الشمالية.ونقل التقرير عن تحليل أجراه معهد "ميدلبوري" للدراسات الدولية في مدينة "مونتيري" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، أن كوريا الشمالية تتعاون مع باحثين أجانب لتعلم مهارات التكنولوجيا الحيوية وبناء الآلات ذات الصلة، ومن ثم تعززت قدراتها بسرعة في هذا المجال.ووفقا للتحليل، يوجد على الأقل 100 بحث منشور تم إجراؤها بواسطة علماء من كوريا الشمالية بالاشتراك مع علماء أجانب، ويمكن استعمال نتائج هذه البحوث في الأغراض العسكرية، بما في ذلك تطوير أسلحة الدمار الشامل. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن هذا التعاون المشترك يعتبر انتهاكا للعقوبات الدولية.كما نقل التقرير عن عدد من الخبراء قولهم إن صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها لمواقع في كوريا الشمالية تشير إلى أن بيونغ يانغ صارت مهتمة بالتكنولوجيا الحيوية وعلوم الجراثيم.