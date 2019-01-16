سيول تبحث رفض البرلمان البريطاني اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تعقد الحكومة الكورية اجتماعاً اليوم الأربعاء لمناقشة إجراءات التعامل مع التأثيرات المحتملة لرفض البرلمان البريطاني اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" للخروج من الاتحاد الأوربي.وفي هذا السياق، سيعقد مسؤولون من الهيئات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك وزارات الشؤون الخارجية والمالية والتجارة، اجتماعًا في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، في مبنى وزارة الخارجية في سيول.وكان مجلس العموم البريطانى قد صوّت أمس الثلاثاء بأغلبية 432 صوتا مقابل 202 ضد خطة "ماي" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى، مما دفع البلاد إلى حالة من الفوضى السياسية مع تبقي عشرة أسابيع فقط على موعد اتخاذ قرار نهائي بواسطة بريطانيا في هذا الشأن. ويشار إلى أنه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق بحلول يوم 29 مارس القادم، فمن المتوقع أن يؤثر ذلك سلبيا بشكل كبير على الفوائد الجمركية التي تتمتع بها كوريا الجنوبية بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن اجتماع اليوم الأربعاء سيناقش الاتجاه المستقبلي لمحادثات كوريا مع بريطانيا بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والاتحاد الأوربي، وغيرها من الاتفاقات الخاضعة للمراجعة.