كوريا تسرّع من وتيرة المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا

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قررت حكومة كوريا الجنوبية تسريع وتيرة الجهود الهادفة لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا، حيث يزداد خطر مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوربي دون التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيول اليوم الأربعاء إنها تعتزم إبرام الاتفاقية التجارية بسرعة من أجل تقليل الأضرار التي قد تلحق بالمصدّرين والشركات الكورية الجنوبية العاملة في بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.وكان مجلس العموم البريطانى قد صوّت أمس الثلاثاء بأغلبية 432 صوتا مقابل 202 ضد خطة "ماي" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى، مما دفع البلاد إلى حالة من الفوضى السياسية مع تبقي عشرة أسابيع فقط على موعد اتخاذ قرار نهائي بواسطة بريطانيا في هذا الشأن. ويشار إلى أنه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق بحلول يوم 29 مارس القادم، فمن المتوقع أن يؤثر ذلك سلبيا بشكل كبير على الفوائد الجمركية التي تتمتع بها كوريا الجنوبية بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي.وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت رقما قياسيا في حجم التجارة مع بريطانيا بقيمة 14 مليار دولار في عام 2017، وذلك بفضل الفوائد الجمركية الناتجة عن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والاتحاد الأوربي. وتخطط وزارة التجارة الكورية لعقد اجتماع على مستوى مدير مع الجانب البريطاني في لندن يومي 30 و31 يناير لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.