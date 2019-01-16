البرلمان البريطاني يرفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي

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رفض مجلس العموم البريطاني خطة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربى، وذلك بأغلبية 432 صوتا مقابل 202، أمس الثلاثاء.ويذكر أن الهدف من خطة رئيسة الوزراء البريطانية هو الخروج بشكل منظم من الاتحاد الأوربي حتى يوم 29 مارس، وإقامة فترة انتقالية مدتها 21 شهرًا للتفاوض على اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين.وكان 52% من الناخبين البريطانيين، أي حوالي 17,4 مليون شخص، قد صوتوا لصالح مغادرة بلادهم للاتحاد الأوربي، وذلك في استفتاء أجري في عام 2016.وما زال من المنتظر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوربي في أواخر مارس القادم، لكن رفض البرلمان لخطة الحكومة أثار شكوكا في إمكانية حدوث ذلك.وكان تصويت حجب الثقة هو أكبر هزيمة في مجلس العموم لرئيس وزراء في التاريخ البريطاني الحديث.