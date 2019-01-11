مسؤول كوري شمالي كبير يزور واشنطن غدا

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من المتوقع أن يزور العاصمة الأمريكية غدا الجمعة "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، ورئيس وفد التفاوض الكوري الشمالي في المباحثات عالية المستوى مع الولايات المتحدة الأمريكية.وكشفت مصادر مطلعة عن أن ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين، بمن فيهم "كيم" ونائبة وزير الخارجية "تشيه صون هي"، قد حجزوا مقاعد على طائرة تابعة لخطوط "يونايتيد إيرلاين" ستغادر العاصمة الصينية بكين مساء الغد متوجهة إلى واشنطن.ونقل تقرير بثته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن عدة مصادر قولها إن "كيم" سيبقى في واشنطن لمدة يومين، حيث يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو".ومن المتوقع أن يناقش الجانبان تفاصيل الجولة الثانية من مباحثات القمة بين البلدين، بما في ذلك موعد ومكان انعقاد القمة.الجدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الثانية من نوعها التي يقوم بها كيم إلى واشنطن، منذ الزيارة التي أجرى خلالها مباحثات عالية المستوى في نيويورك قبيل انعقاد الجولة الأولى من مباحثات القمة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وقال التقرير إن هذه الزيارة تشير بالتالي إلى اقتراب موعد انعقاد القمة الثانية بين بيونغ يانغ وواشنطن.ومن المحتمل أن يلتقي "كيم" في أثناء الزيارة بالرئيس الأمريكي، مع إمكانية نقل رسالة من الزعيم الكوري الشمالي إلى ترامب، وتنسيق جدول أعمال مباحثات القمة بشكل نهائي.