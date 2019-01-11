برلمان ولاية نيويورك يوافق على قرار خاص بيوم حركة الاستقلال الكوري

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أصدر مجلسا النواب والشيوخ في ولاية نيويورك الأمريكية قرارا بتخصيص يوم الأول من شهر مارس القادم كيوم خاص للاحتفال بذكرى حركة الاستقلال الكورية والتذكير بالمناضلة الكورية "ليو كوان سون".وتمت الموافقة على القرار بالإجماع دون إجراء تصويت، رغم تحركات الجالية اليابانية اعتراضا عليه.وأكد أعضاء المجلسين على أنهم يوافقون على إصدار هذا القرار احتراما لروح المقاومين الوطنيين الذين شاركوا في حركة الاستقلال الكوري في الأول من مارس، وبناء أيضا على روح حقوق الإنسان العالمية. كما قالوا إن العزيمة التي لا تقهر من جانب المناضلة "ليو كوان سون" تتسق مع روح المهاجرين القادمين من مختلف أنحاء العالم الذين استقروا في الولايات المتحدة.تجدر الإشارة إلى أنه تم تبني هذا القرار تتويجا للمطالبات المكثفة من قبل المغتربين الكوريين في ولاية نيويورك للاحتفال بمرور 100 عام على حركة الاستقلال الكوري.ومن المقرر أن يسلم مجلسا النواب والشيوخ في ولاية نيويورك هذا القرار الذي يؤكد تعاطفهم مع المعنى التاريخي لحركة الاستقلال الكوري، إلى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" قريبا.وصرحت مصادر في الجالية الكورية في الولايات المتحدة بأنهم يخططون لإقامة مراسم خاصة بهذه المناسبة في وسط مانهاتن يوم الأول من مارس القادم.