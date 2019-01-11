شركة صينية تنشئ طريقا سريعا يربط وان سان بهام هُنغ

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تبين أن الصين ستبدأ في إنشاء طريق سريع يربط مدينة وان سان بمدينة هام هُنغ في كوريا الشمالية في شهر أبريل القادم.وتم الكشف عن مناقصة مشروع إنشاء الطريق يوم 30 من شهر أكتوبر من العام الماضي عبر نظام المناقصات العامة الصيني وموقع الشركة المخولة بالمشاركة في المناقصة في الصين.ويبلغ إجمالي طول الطريق السريع حوالي 112 كيلومترا، ومن المتوقع أن تستغرق عملية إنشائه 36 شهرا.ومن المقرر أن يغطي الجانب الصيني تكلفة الإنشاءات من خلال قروض ممولة محليا، وتأمين من وزارة المالية الكورية الشمالية بحيث يتم تسديدها لاحقا.ومن المتوقع أن يتم تقسيم مراحل عملية الإنشاءات إلى 5 مراحل، وسوف تتضمن إنشاء نفق يبلغ طوله 800 متر، وآخر يبلغ طوله 440 مترا.وتقارب إجمالي نفقات الإنشاءات حوالي 5 مليارات و600 مليون يوان صيني، أي 930 مليار وون كوري، وهو ما يعادل حوالي 820 مليون دولار.ويرى المحللون أن عملية إنشاء هذا الطريق السريع تعكس إرادة الجانب الكوري الشمالي لتطوير مدينة وان سان إلى مركز في بحر الشرق.ويقول المراقبون إنه من المتوقع أن يثار بعض الجدل حول مشاركة الجانب الصيني في مشروع للبنية التحتية العامة في كوريا الشمالية، حيث لم يحصل على موافقة من الأمم المتحدة، وبالتالي فإنه يعتبر مخالفا للعقوبات الدولية على على كوريا الشمالية.