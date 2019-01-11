كاكاو توقف خدمة مشاركة ركوب السيارات

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صرحت شركة كاكاو أمس بأنها تنوي وقف خدمة مشاركة ركوب السيارات بشكل مؤقت.وقالت الشركة في بيان لها إن هذا القرار جاء من أجل بناء ساحة للتواصل السلس مع أوساط سيارات الأجرة، وأنها ستتخذ موقفا منفتحا في الحوار بحيث يمكن من خلاله إلغاء طرح الخدمة.ويرجع السبب في ذلك إلى الضغوط التي تعرضت لها نتيجة لتواصل مسلسل انتحار سائقي التاكسي حرقا اعتراضا على هذه الخدمة.ودعت كاكاو المعسكر الحاكم وقطاع سيارات الأجرة إلى المشاركة في حوار مجتمعي حول هذه القضية، لكن قطاع سائقي سيارات الأجرة ما زال يتخذ موقفا متشددا كما يدرس رفع دعوى قضائية ضد الشركة.الجدير بالذكر أن خدمة مشاركة ركوب السيارات عبارة عن تطبيق على الهاتف الذكي يتيح استخدام السيارات العادية المتجهة إلى نفس الاتجاه، مثل سيارات الأجرة. ويؤدي هذا النظام إلى استخدام السيارات التي لا تعمل وزيادة دخل أصحاب السيارات وتسهيل التنقل بالنسبة للمستخدمين أيضا.