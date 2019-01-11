الحكومة الكورية تزيد من حجم مساعداتها الإنمائية الرسمية هذا العام

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أقرت الحكومة الكورية ميزانية عام 2019 للمساعدات الإنمائية الرسمية بقيمة 3 تريليونات و200 مليار و300 مليون وون، أي حوالي 2,8 مليار دولار، بزيادة تبلغ حوالي 5% بالمقارنة مع العام الماضي.ومن المتوقع أن تنفذ الحكومة عبر 41 جهازا مختلفا، ألفا و404 من مشروعات المساعدات الإنمائية الرسمية.ووافقت الحكومة على الخطة الشاملة لتنفيذ عمليات التعاون في التنمية والتعاون الدولي في الدورة الثانية والثلاثين للجنة التنمية والتعاون الدولي التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء "لي ناك يون"، في مقر الحكومة في سيول، أمس.وحسب الخطة، ستخصص الحكومة الكورية 81 مليارا و800 مليون وون في مشروعات إغاثة الطوارئ من المساعدات الإنسانية التي ستنفذها وزارة الخارجية، و61 مليارا و400 مليون وون في مشروع إرسال فرق الأصدقاء العالمية الذي ستنفذه المؤسسة الكورية للتعاون الدولي، و46 مليار وون في مشروع المساعدات الغذائية للدول النامية الذي تنفذه وزارة الزراعة والشؤون الريفية.وتشمل الخطة عددا من المشروعات الجديدة، بما فيها برنامج تحسين تلوث البيئة في منغوليا بقيمة 32 مليارا و450 مليون وون، ومشروع شراء قطارات الخط الثالث لمترو القاهرة في مصر بقيمة 55 مليارا و600 مليون وون.كما تعتزم الحكومة الكورية تعزيز الدعم الإنساني لمساعدة اللاجئين والأطفال وغيرهم من الطبقة المهمشة بقيمة 142 مليارا و200 مليون وون، وتوسيع مشروعات المساعدات الإنمائية الرسمية المتعلقة بسياسة الشمال الجديدة وسياسة فرص العمل.وسوف تخصص الحكومة 755 مليار وون في المشروعين الجديدين في الجنوب والشمال، و155 مليارا و600 مليون وون في مشروع إرسال فرق الخدمات في الخارج والتنمية البشرية للتنمية والتعاون الدولي.