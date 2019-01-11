المنتخب الكوري يتأهل لدور الستة عشر في بطولة كأس آسيا

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في آخر مباراة ضمن المجموعة الثالثة في الدور التمهيدي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام ألفين وتسعة عشر، فاز المنتخب الكوري الجنوبي بقيادة المدرب "بين تو" على نظيره الصيني أمس بهدفين مقابل لا شيء، حيث سجل اللاعب الكوري "هوانغأعوي جو" أول هدف بركلة جزاء في الدقيقة الرابعة عشرة من الشوط الأول، بينما أحرز اللاعب "كيم مين جيه" هدفا إضافيا للتغلب على الصين بهدفين مقابل لا شيء.وبهذا حقق المنتخب الكوري فوزا في جميع المباريات التمهيدية الثلاث ليحتل المركز الأول ضمن مجموعته في دور الستة عشر.ومن المتوقع أن يأخذ المنتخب الكوري راحة لمدة خمسة أيام ثم يلعب مباراة في إطار دور الستة عشر مع إحدى الفرق التي ستحتل المركز الثالث من بين المجموعات الأولى أو الثانية أو السابعة.