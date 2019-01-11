اكتشاف مقبرة جدارية قديمة في كوريا الشمالية

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أفادت صحيفة "جوسون شينبو" التابعة لاتحاد الجالية الكورية في اليابان أمس بأنه تم اكتشاف مقبرة جدارية قديمة يرجع تاريخها إلى عصر مملكة كوكوريو، في منطقة "تشون دوك ري" في "بونغ سان كوُن" بمقاطعة شمال "هوانغ هيه" بكوريا الشمالية.وأوضحت الصحيفة أن فريقا بحثيا تابعا لمعهد علم الآثار القديمة اكتشف المقبرة الجدارية المرسومة من بين مجموعة من المقابر القديمة التي يرجع تاريخها إلى عصر مملكة كوكوريو في منطقة "تشون دوك ري"، ويبلغ عرضها 12 مترا وطولها 10 أمتار وارتفاعها مترين.وأضافت أن جدار المقبرة مزين برسوم ذات نمط زخرفي ملون وخطوط سوداء اللون.كما تم أيضا اكتشاف بعض الأواني والمسامير وأدوات الربط من مواد الإنشاءات داخل المقبرة.وقالت الصحيفة إن الفريق البحثي يعتقد أن اكتشاف هذه المقبرة يكتسب معنى مهما من أجل تفسير تاريخ وثقافة مملكة كوكوريو القديمة، وباعتبارها مادة ثقافية قيمة للشعب الكوري.