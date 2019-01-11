بابا الفاتيكان يؤكد على أهمية التوافق بين الكوريتين

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أكد البابا "فرانسيسكو" بابا الفاتيكان على أهمية التوافق والاتساق بين الكوريتين.جاء ذلك خلال لقاء البابا مع عدد من السياسيين الكوريين الجنوبيين في قاعة "باولو السادس" في الفاتيكان صباح أمس بالتوقيت المحلي.وتبادل بابا الفاتيكان التحيات مع أولئك السياسيين الكوريين بمن فيهم الأمين العام السابق للبرلمان الكوري "كيم سونغ كون" الذي أوضح ان 10 نواب حاليين وسابقين من المعسكرين الحاكم والمعارض قد التقوا بالبابا وطلبوا منه أن يصلي من أجل التوافق بين الشعب الكوري وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.ورد بابا الفاتيكان بالقول إنه يصلي دائما من اجل كوريا، وشدد على ضرورة التوافق والاتساق بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.تجدر الإشارة إلى أن وفد السياسيين الكوريين يزورون إيطاليا حاليا من أجل المشاركة في ندوة بعنوان "الحركة السياسية من أجل الاتساق"، تعقد في جنوب روما خلال الفترة من السابع عشر وحتى العشرين من هذا الشهر.