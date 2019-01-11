مجموعة العمل الكورية الأمريكية تعقد اجتماعا بالفيديو

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عقدت مجموعة العمل الكورية الجنوبية الأمريكية اجتماعا بالفيديو اليوم من أجل تنسيق الشؤون المتعلقة بنزع الأسلحة النووية والعقوبات على كوريا الشمالية ومشروعات التعاون بين الكوريتين.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم بأنه تم في الاجتماع مناقشة العلاقات بين الكوريتين والقضايا الراهنة المتعلقة بكوريا الشمالية وتوجهات العلاقات الكورية الشمالية الأمريكية، إضافة إلى تقاسم المعلومات حول عقد المباحثات عالية المستوى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد زيارة نائب رئيس اللجنة العليا الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" لواشنطن، ومناقشة الشؤون المتعلقة بإعفاء زيارة رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين في مجمع كيسونغ الصناعي إلى كوريا الشمالية من العقوبات الدولية، وأيضا جولات لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين وإرسال أدوية "تاميفلو" إلى كوريا الشمالية.وشارك في الاجتماع من الجانب الكوري "لي دونغ ليو" رئيس فريق التخطيط لدبلوماسية السلام في وزارة الخارجية ومسؤولون من وزارة التوحيد والمكتب الرئاسي، ومن الجانب الأمريكي "أليكس وانغ " مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي وغيره.ويذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان اجتماع مجموعة العمل عبر الفيديو مرة شهريا، من أجل متابعة الأوضاع على مستوى العمل، وذلك فيما بين مواعيد عقد الاجتماعات المباشرة.ومن المتوقع أن يعقد اجتماع مباشر لمجموعة العمل بين الطرفين في نهاية هذا الشهر أو أوائل الشهر القادم في الولايات المتحدة، إلا أن أغلاق الحكومة الأمريكية قد يؤدي إلى التأثير على عقد الاجتماع.