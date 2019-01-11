الحكومة الكورية تعلن خريطة تفعيل اقتصاد الهيدروجين

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أعلنت الحكومة الكورية اليوم عن خريطة تفعيل اقتصاد الهيدروجين التي تستهدف أن تحتل كوريا المركز الأول في الأسواق العالمية لسيارات الهيدروجين وخلايا الوقود الهيدروجيني.وتتضمن الخريطة زيادة عدد السيارات التي تعمل بوقود الهيدروجين من حوالي ألفين حاليا إلى 6 ملايين و200 ألف سيارة، وزيادة عدد محطات شحن وقود الهيدروجين من 14 محطة حاليا إلى ألف و200 محطة في مختلف أنحاء العالم حتى عام 2040.تجدر الإشارة إلى أن هذه الخريطة تم إعدادها من خلال جمع آراء حوالي مائة خبير، بعد أن اختارت الحكومة الكورية اقتصاد الهيدروجين والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة كأهم ثلاثة مجالات للاستثمارات الاستراتيجية.وقد حضر الرئيس "مون جيه إين" مراسم الإعلان عن الخريطة التي أقيمت اليوم حيث قال إن اقتصاد الهيدروجين الذي يغير مصادر الطاقة من الفحم والنفط إلى الهيدروجين يمثل فرصة ممتازة لتغيير نظام الطاقة جذريا وإعداد محرك جديد للنمو، مؤكدا على ضرورة دعم هذه الخريطة من خلال تنويع وتخفيض تكلفة إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين، وزيادة حجم المعونات المالية المقدمة حاليا إلى السيارات والحافلات التي تعمل بالهيدروجين لتشمل سيارات الأجرة والشاحنات أيضا.وأشار الرئيس إلى أن عصر اقتصاد الهيدروجين سينتشر بسرعة في المستقبل، وهو يمثل فرصة لمدينة "أولسان" التي تضم أول مصنع خاص لإنتاج سيارات الهيدروجين.تجدر الإشارة إلى أن زيارة الرئيس مون إلى مدينة أولسان جاءت في إطار جهود الحكومة لتنشيط الاقتصادات المحلية التي بدأت في مدينة "كون سان" بمقاطعة شمال جولا في شهر أكتوبر من العام الماضي.