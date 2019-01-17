مركز بحثي أمريكي يدعو إلى الاستعداد لمواجهة القوة النووية لكوريا الشمالية

اقترح مركز أبحاث أمريكي أن تتعاون كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين، استعدادًا للعواقب المحتملة لتنامي القدرات النووية لكوريا الشمالية.وأصدرت مؤسسة "راند" تقريرًا أول من أمس الثلاثاء، تضمن توقعات بأن يكون لدى كوريا الشمالية ما بين 15 إلى 60 رأسًا نوويًّا، وأنها تستطيع زيادة مخزونها الاحتياطي إلى 100 رأس نووي بحلول العام القادم. واستند التقرير في توقعاته إلى الأبحاث التي أجرتها مراكز بحثية أخرى، بما في ذلك معهد الولايات المتحدة وكوريا، التابع لجامعة "جونز هوبكنز" للدراسات الدولية المتقدمة.وحذر التقرير من أنه سيكون من الصعب تنفيذ ضربات استباقية ضد المنشآت النووية والصاروخية الكورية الشمالية، نظرا لوجود حوالي 14 ألف قطعة مدفعية في كوريا الشمالية، وما يصل إلى نحو 5000 طن من الأسلحة الكيماوية التي تستطيع استهداف مدينة سيول.وقال التقرير إنه في حالة قيام كوريا الشمالية بهجوم شامل، سيتعين إجلاء ما يصل إلى 25 مليون كوري جنوبي ومليون صيني و15 ألف أمريكي، وسيكون من الصعب القيام بذلك دون إجراء استعدادات مسبقة.