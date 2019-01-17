المبعوث الكوري الشمالي ينقل رسالة من كيم جونغ أون إلى ترامب

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من المتوقع أن يحمل "كيم يونغ تشول"، كبير المفاوضين الكوريين الشماليين، رسالة من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، خلال زيارته إلى واشنطن هذا الأسبوع.وقال تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية نقلًا عن مصدر مطلع على المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ، قوله إن "كيم يونغ تشول" سيحمل رسالة من "كيم جونغ أون" عند زيارته إلى واشنطن اليوم الخميس.وأضاف المصدر أن الوفد الكوري الشمالي الزائر لا يعتزم زيارة مقر البعثة الكورية الشمالية في الأمم المتحدة، وهو ما يشير إلى "مستوى مرتفع من السرية" يحيط بالزيارة، مشيرا إلى أن تفاصيل الرحلة ظلت سرية حتى على الدبلوماسيين الكوريين الشماليين الموجودين في الولايات المتحدة.وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت سابقًا أن "كيم" سيصل إلى واشنطن اليوم الخميس في زيارة تستغرق يومين، ومن المتوقع أن يجري خلالها محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، حول تفاصيل القمة الثانية بين البلدين.كما قالت أيضًا إن رسالة من ترامب قد سُلِّمت يدًا بيد إلى الزعيم الكوري الشمالي في بيونغ يانغ، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.