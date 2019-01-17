الولايات المتحدة تنتظر خطوات ملموسة لنزع السلاح النووي

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دعا نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" كوريا الشمالية إلى اتخاذ "خطوات ملموسة" لتفكيك برنامجها النووي، حيث من المقرر أن يعقد الجانبان محادثات رفيعة المستوى في واشنطن، للترتيب لعقد قمة ثانية بينهما.وقال "بنس" أمس الأربعاء خلال اجتماع لرؤساء البعثات الدبلوماسية الأمريكية حول العالم إن الولايات المتحدة تنتظر خطوات ملموسة، وذلك بعد أن بدأ الرئيس ترامب حوارًا واعدًا مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ومن المقرر أن يصل المسؤول الكوري الشمالي رفيع المستوى "كيم يونغ تشول" إلى واشنطن اليوم الخميس لعقد اجتماعات مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل القمة الثانية بين "ترامب" و"كيم جونغ أون".كما أكدت وزارة الخارجية الصينية أمس الأربعاء على زيارة "كيم" إلى الولايات المتحدة عبر بكين.