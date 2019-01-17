40% من الشركات الكورية ليس لديها خطط للتوظيف هذا العام

Photo : KBS News

أظهر استطلاع للرأي أن 40% من الشركات الكورية الجنوبية لم تقرر بعد أو ليس لديها خطط، لتعيين موظفين جدد خلال هذا العام.ووفقًا لتقرير نشره موقع التوظيف على شبكة الإنترنت "سارام إين"، اتضح من الاستطلاع الذي شمل 630 شركة، أن 59.6% فقط من تلك الشركات لديها خطط للتوظيف هذا العام.ويعد هذا انخفاضًا حادًّا مقارنة بنسبة 75% التي سجلها نفس الاستطلاع في العام الماضي.وقال التقرير إنها المرة الأولى التي تنخفض فيها النسبة عن 60% منذ عام 2015، مما يشير إلى ظروف العمل السيئة خلال هذا العام.وأجاب 23% من الشركات بأنها لم تقرر بعد خططًا للتوظيف، بينما أجاب 17% منها بأنها قررت عدم تعيين موظفين جدد خلال هذا العام على الإطلاق.