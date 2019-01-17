روسيا تدعو إلى إجراءات أمريكية مقابل الخطوات الكورية الشمالية

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دعا وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات في مقابل الخطوات البناءة التي اتخذتها كوريا الشمالية في عملية نزع السلاح النووي.وفي مؤتمره الصحفي السنوي الذي عُقِد أمس الأربعاء، قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده تدعم "الاتجاهات الإيجابية في شبه الجزيرة الكورية" تماشيًّا مع خارطة الطريق الروسية الصينية بشأن تسوية الأزمة.وقال إن هذه التوجهات الإيجابية تستدعي "ضرورة اتخاذ خطوات مقابل الأفعال البناءة التي قامت بها بيونغ يانغ".ويذكر أنه في عام 2017 قدمت روسيا والصين خارطة طريق مفصلة وشاملة لحل القضية النووية لكوريا الشمالية، تبدأ بإعلان بيونغ يانغ عن تعليق تجاربها النووية والصاروخية وتعهدها بعدم انتشار الأسلحة النووية، ثم تقوم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مقابل ذلك إما بتخفيض أو إيقاف المناورات العسكرية المشتركة، ثم تطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وبين الكوريتين، ثم تقوم القوى الإقليمية بمناقشة النظام الأمني في منطقة شمال شرق آسيا.