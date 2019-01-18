سيول تستدعي الملحق العسكري الياباني للاحتجاج على حادثة الرادار

Photo : YONHAP News

استدعت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الملحق العسكري الياباني، لتقديم شكوى رسمية، بشأن تعامل طوكيو مع النزاع المستمر بين البلدين حول حادثة الرادار العسكري.تأتي هذه الخطوة بعد يوم من اتخاذ اليابان لإجراءات مماثلة، للاحتجاج على تناول كوريا الجنوبية لما تمت مناقشته خلال الاجتماع الثنائي على مستوى العمل، الذي انعقد في سنغافورة يوم الاثنين الماضي، لتضييق الخلافات بينهما.وقالت الوزارة إنها أكدت للملحق الياباني صحة ما كُشِف عنه بشأن الاجتماع. كما قالت إنها تقدمت بشكوى إلى وزارة الدفاع اليابانية حول أحد وسائل الإعلام اليابانية التي خرقت حظر النشر الصحفي حول الاجتماع على مستوى العمل.وفي مؤتمر صحفي، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع "تشيه هيون سو" إن طوكيو تقدمت بطلب متجاوز بأن تقدم كوريا الجنوبية جميع معلومات الرادار العسكري، بينما رفضت الكشف عن بياناتها الخاصة.ووصفت "تشيه" ذلك الطلب بالفظ والمتجاوز، مضيفة أن الوزارة لا ترى أن طوكيو لديها الإرادة لحل الأزمة.كانت طوكيو قد اتهمت سفينة حربية كورية بتوجيه الرادار الخاص بإطلاق النيران نحو طائرة دورية بحرية في نوفمبر الماضي، بينما ترفض سيول هذا الادعاء، مؤكدة أن السفينة كانت تقوم بعملية إنقاذ لسفينة كورية شمالية كانت تنجرف في المياه الدولية في البحر الشرقي.