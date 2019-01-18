سيول وواشنطن تعقدان اجتماع مجموعة العمل عبر الفيديو

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ناقشت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك العلاقات بين الكوريتين والوضع الحالي لكوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن مجموعة العمل بين الحليفين عقد الاجتماع عبر الفيديو صباح الأمس الخميس، لمناقشة هذه القضايا.وقد تبادل الجانبان المعلومات حول الاستعدادات للمحادثات رفيعة المستوى والقمة الثانية مع كوريا الشمالية، وكذلك زيارة المسؤول الكوري الشمالي الكبير "كيم يونغ تشول" إلى واشنطن.كما تمت مناقشة قضية المشروعات المشتركة بين الكوريتين والمساعدات الإنسانية وتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية.وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن الجانبين توصلا إلى توافق كبير على إرسال أجهزة إزالة الألغام لتنفيذ المشروع المشترك بين الكوريتين باستخراج رفات الحرب الكورية، وأضاف أن سيول ستطالب بإعفاء من العقوبات ذات الصلة من مجلس الأمن الدولي.كما استعرض الجانبان ضرورة إرسال المزيد من المعدات لتنفيذ المشروع المشترك بين الكوريتين لربط وتحديث السكك الحديدية والطرق بينهما، ومن المتوقع أن يتم مناقشة القضية قريبًا في مجلس الأمن الدولي.