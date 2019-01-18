نائب رئيس اللجنة المركزي لحزب العمال الحاكم يزور واشنطن

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غادر مسؤول كوري شمالي كبير إلى واشنطن، لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل القمة الثانية المتوقعة، بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.واستقل "كيم يونغ تشول"، نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم الطائرة التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، المتوجهة إلى العاصمة الأمريكية، من مطار بكين الدولي أمس الخميس، وكان قد وصل إلى بكين صباح الخميس.وبعد وصوله إلى بكين، توجه "كيم" إلى السفارة الكورية الشمالية في المدينة.وقد رافق "كيم" مسؤولون آخرون حضروا القمة الأولى بين "دونالد ترامب" و"كيم جونغ أون" في سنغافورة في العام الماضي.ومن المتوقع أن يلتقي "كيم" مع "بومبيو" صباح اليوم الجمعة، ثم سيقوم بزيارة مجاملة للرئيس الأمريكي في وقت لاحق.