محكمة كورية تبرئ 18 من المشاركين في انتفاضة جيجو عام 1948

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برأت محكمة كورية 18 شخصا كانوا مسجونين بتهمة المشاركة في الانتفاضة الدموية التي اندلعت في جزيرة جيجو في عام 1948.ورفضت محكمة جيجو الإقليمية جميع التهم الموجهة لأولئك المسجونين، بمن فيهم "إيم تشانغ أوي" البالغ من العمر 99 عاما، في المحاكمة التي تم إعادتها أمس الخميس بناء على طلبهم.وقالت المحكمة إنه لم يتم تحديد التهم الموجهة إليهم بشكل تفصيلي، وأن المحكمة العسكرية آنذاك لم تتخذ الإجراءات اللازمة التي ينص عليها القانون في محاكمتهم، مشيرة إلى أن التهم نفسها غير صالحة.وكانت المحكمة العسكرية قد أدانت المشاركين في انتفاضة جيجو بدءا من عام 1948 ولمدة عام، وبلغ عدد الذين تم اعتقالهم دون اتهام أو إصدار حكم مكتوب حوالي 2500 شخص.