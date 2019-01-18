كوريا تواجه البحرين في دور الـ16 في كأس آسيا يوم الثلاثاء

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من المقرر أن يلتقي المنتخب الكوري لكرة القدم مع نظيره البحريني يوم الثلاثاء القادم في استاد "رشيد" في دبي ضمن دور الـ16 من بطولة كأس آسيا.وانتهت منافسات دور المجموعات من هذه البطولة أمس الخميس حيث تم تحديد أسماء 16 منتخبا تأهلوا للدور المقبل الذي يضم 6 متصدرين و6 وصفاء و4 منتخبات حلت بالمركز الثالث، وهي البحرين وقيرغيزستان وعُمان وفيتنام.وتأهلت 7 منتخبات عربية لدور الـ16، هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية وعُمان وقطر.ومن أبرز المواجهات التي سيشهدها دور الـ16، المواجهة القوية بين اليابان والسعودية، واللقاء بين العراق وقطر.وسيخوض منتخبا عمان والسعودية مواجهة صعبة أمام إيران واليابان على التوالي.وسينطلق دور الـ16 يوم الأحد القادم ويستمر لمدة 3 أيام.