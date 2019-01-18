خطورة الإفلاس الوطني لكوريا الجنوبية تسجل أقل مستوياتها

سجلت خطورة الإفلاس الوطني لكوريا الجنوبية أقل مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت عام 2008.وبلغت مبادلة مخاطر الائتمان الافتراضي التي تمثل تكلفة التأمين ضد أعباء صندوق تسوية الصرف الأجنبي لكوريا الجنوبية 0.35% أمس الخميس، مسجلة بذلك أقل مستوياتها منذ أن تم تسجيل 0.14% يوم السادس والعشرين من شهر أبريل من عام 2007.وبلغت هذه المبادلة 0.22% للولايات المتحدة، و0.23% لليابان، و0.37% لبريطانيا، و0.38% لفرنسا، و0.6% للصين.يشار إلى أنه كلما زادت هذه المبادلة، زادت خطورة الإفلاس.وقد شهدت مبادلة مخاطر الائتمان الافتراضي لكوريا الجنوبية انخفاضا كبيرا في العام الماضي بسبب تخفيف التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، وانخفضت بنسبة 0.04% خلال الـ16 يوما الأولى من هذا العام.وأرجعت الحكومة الكورية السبب في هذا الانخفاض إلى الصحة الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد الكوري داخل وخارج البلاد، وثقة المستثمين في استقرارية السندات الكورية.كما يرجع السبب في ذلك إلى خطة الصين لتحفيز اقتصادها والتوقعات بإحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وقال مسؤول في وزارة المالية الكورية إن انخفاض مبادلة مخاطر الائتمان الافتراضي لكوريا الجنوبية سيسهم في انخفاض التكلفة اللازمة لعملية جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إصدار سندات في الخارج.