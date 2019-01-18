كيم يونغ تشول يصل إلى واشنطن

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وصل اليوم الجمعة إلى واشنطن "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في زيارة تستغرق 3 أيام.وفور وصوله إلى واشنطن تحدث مع الممثل الأمريكي الخاص لشؤون السياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية "ستيفن بيغان" الذي كان في استقباله في المطار، ثم توجه إلى الفندق الذي سيقيم فيه.وفي أثناء زيارته للولايات المتحدة سيجري "كيم" محادثات رفيعة المستوى مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" اليوم الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل القمة الثانية المتوقعة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وتبين أن المسؤول الكوري الشمالي "كيم" سيقوم بزيارة للرئيس "ترامب" في البيت الأبيض، ويسلمه رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي.ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ إذا تم الاتفاق على الإجراءات التفصيلية لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية والإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة مقابل ذلك، في المحادثات بين "كيم" و"بومبيو".وقالت وكالة "رويترز" إنه من المتوقع أن يقوم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة رسمية لفيتنام بعد يوم الثامن من شهر فبراير القادم.