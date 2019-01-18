الكشف عن زيارة قام بها رئيس المخابرات الكورية الجنوبية لواشنطن

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كشف مصدر في واشنطن عن أن رئيس المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية "صو هون" قد قام بزيارة للعاصمة الأمريكية من أجل تنسيق مواقف البلدين بشأن المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وأضاف المصدر أن "صو" اجتمع مع رئيسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "جينا هاسبيل" حيث تبادلا المعلومات الاستخباراتية حول تحركات كوريا الشمالية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إحراز تقدم في مفاوضات نزع السلاح النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ.وجاءت هذه الزيارة قبيل الزيارة التي يقوم بها حاليا نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "كيم يونغ تشول" إلى واشنطن لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو".