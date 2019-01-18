البيت الأبيض يعلن عن موعد انعقاد القمة الثانية مع كوريا الشمالية

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أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيعقدان القمة الثانية بينهما قرب نهاية شهر فبراير.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سارة ساندرز"، إن الرئيس "ترامب" التقى بنائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "كيم يونغ تشول"، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل القمة المرتقبة بين البلدين.كما قالت إن الرئيس يتطلع إلى الاجتماع مع "كيم"، في مكان سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.وتعد مدينة هانوي في فيتنام هي المكان المرجح لاستضافة القمة في الوقت الحالي.ومن المتوقع أن يتم تحديد المكان والموعد من خلال المزيد من المحادثات على مستوى العمل، في ضوء الاعتبارات الأمنية.وقد زار وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" المسؤول الكوري الشمالي في الفندق الذي يقيم فيه في واشنطن، وأجرى معه محادثات لمدة 50 دقيقة، وبعد ذلك توجه "كيم" إلى البيت الأبيض، للاجتماع مع "ترامب".ثم عاد "كيم" و"بومبيو" إلى الفندق معًا حيث تناولا الغداء.وتعد الزيارة الأخيرة لـ "كيم يونغ تشول" إلى البيت الأبيض هي الثانية، بعد زيارته في يونيو من العام الماضي، التي كانت قبيل أول قمة بين الشمال والولايات المتحدة.