سيول وواشنطن تناقشان نقل قيادة العمليات العسكرية

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يعتزم قائد القوات البحرية الكورية، الجنرال "جون جين كو"، زيارة قاعدة أمريكية في اليابان الأسبوع المقبل، لمناقشة قضية نقل القيادة العسكرية في زمن الحرب، من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية.ووفقًا لقيادة مشاة البحرية، سيزور الجنرال "جون" قوة الاستطلاعات البحرية الأمريكية الثالثة في أوكيناوا، لمدة ستة أيام، اعتبارًا من الاثنين المقبل.وقال مسؤول عسكري إن "جون" سيبحث خارطة الطريق لكيفية التحقق من نقل القيادة، قبل تقييم القدرة التشغيلية الأولية في أغسطس المقبل.وفي الوقت الحالي، يقود قائد القوات البحرية الكورية القوات المشتركة بين سيول وواشنطن، ولكن يتم تسليم القيادة إلى الولايات المتحدة في حالات الطوارئ.