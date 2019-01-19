المنظمة الهيدروغرافية الدولية تحث طوكيو على الحوار مع سيول

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حثت المنظمة الهيدروغرافية الدولية طوكيو على إجراء حوار مع سيول، حول الجدل الدائر حول تسمية المياه الواقعة بين البلدين.ووفقًا لما نشرته وسائل الإعلام اليابانية أمس الجمعة، كانت اليابان سلبية فيما يتعلق بإجراء الحوار، لكن المنظمة الدولية حثت بقوة على بدء الحوار بين الطرفين، في أعقاب دعوة كوريا الجنوبية إلى مراجعة المبادئ التوجيهية ذات الصلة، التي أعدتها المنظمة.وتدعي سيول أنه يجب تسمية المياه الواقعة بين البلدين باسم "البحر الشرقي" كما اعتاد الكوريون وصفه منذ العصور القديمة، لكنها أعربت عن استعدادها لتسميته باسم "بحر اليابان" أيضًا، إلى أن يتوصل البلدان إلى حل وسط بشأن النزاع.وقد رفضت طوكيو دعوى سيول، قائلة إن اسم "بحر اليابان" هو الاسم المستخدم دوليًّا وحده منذ القرن التاسع عشر.وكانت المنظمة الدولية قد استخدمت مصطلح "بحر اليابان" في طبعتها الأولى من دليل "حدود البحار والمحيطات"، الصادر في عام 1929، عندما كانت كوريا الجنوبية تحت الحكم الاستعماري الياباني، مما أدى إلى شيوع تلك التسمية على مستوى العالم.