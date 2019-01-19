اجتماع لوزراء خارجية سيول وطوكيو الأسبوع المقبل

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من المقرر أن يجتمع وزيرا خارجية سيول وطوكيو، الأسبوع المقبل، لمناقشة النزاعات الأخيرة بين البلدين.وقال مسؤول في سيول إن وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا"، سوف تعقد اجتماعًا ثنائيًّا مع نظيرها الياباني "تارو كونو" يوم الأربعاء، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.وسيكون هذا أول اجتماع لهما منذ أكتوبر الماضي، عندما حكمت المحكمة العليا لكوريا الجنوبية بإلزام شركة يابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين الجنوبيين.ومن المتوقع أن يتحدث الوزيران حول الأحكام القضائية المتعلقة بالعمل القسري، وكذلك النزاع العسكري حول حادثة الرادار.وقد ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن "كونو" سينقل إلى سيول قرار طوكيو باتخاذ إجراء حاسم إذا أدت قرارات المحاكم الكورية إلى خسائر للشركات اليابانية.يذكر أن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، قد حكمت في أكتوبر الماضي، بإلزام شركة يابانية بتعويض أربعة من ضحايا العمل القسري بقيمة 100 مليون وون لكل منهم، لكن الشركة رفضت تنفيذ ذلك الحكم.