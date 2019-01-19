الرئاسة الكورية ترحب بالقمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ

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رحب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية بإعلان البيت الأبيض عن انعقاد القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في نهاية الشهر المقبل.وفي بيان صادر اليوم السبت، قال المتحدث باسم الرئاسة "كيم إيوي كيوم" إن سيول تتوقع أن تكون هذه القمة نقطة تحول في إقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وقال إن حكومة سيول سوف تتعاون مع البلدان ذات الصلة، بحيث يمكن تحقيق نزع السلاح النووي من الشمال وإقامة نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف أن كوريا الجنوبية سوف توسع محادثاتها مع الشمال، وتبذل قصارى جهدها لضمان نجاح القمة.كان البيت الأبيض قد أصدر بيانًا ذكر فيه أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التقى مع المسؤول الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" في البيت الأبيض، لمناقشة قضية نزع السلاح النووي والقمة الثانية التي ستُعقَد قرب نهاية شهر فبراير.