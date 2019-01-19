سيول وبكين تناقشان أزمة الغبار الناعم

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اجتمع نائب وزيرة الخارجية "تشو هيون" اجتماع عشاء مع نظيره الصيني "كونغ زوانيو" في سيول أمس الجمعة، لمناقشة مجموعة من الاهتمامات المشتركة.ووفقًا لوزارة الخارجية في سيول، ناقش المسؤولان زيادة التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين في هذا العام، كما ناقشا شؤون شبه الجزيرة الكورية، وقضية التعاون في حل مشكلة الغبار الناعم.وأكد نائب الوزيرة "تشو" أن قضية الغبار الناعم ترتبط مباشرة بجودة الحياة لكل من الشعبين الكوري والصيني، وتتطلب التعاون الإقليمي الوثيق.واتفق الجانبان على تعزيز التعاون من خلال القنوات المتعددة للحوار الثنائي بين البلدين.كما تناول المسؤولان التطورات الأخيرة في شؤون شبه الجزيرة الكورية، واتفقا على مواصلة التنسيق لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وقد التقى "كونغ"، الذي يشغل أيضًا منصب كبير المبعوثين النووين لبكين، مع نظيره الكوري "لي دو هون" يوم الخميس الماضي.