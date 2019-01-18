زيادة كبيرة في عدد الأجانب الذين حصلوا على فرص عمل في كوريا

Photo : YONHAP News

ازداد عدد الأجانب الذين حصلوا على فرص عمل في كوريا الجنوبية، بنسبة 30% مقارنة بالعام 2012.وطبقا لتقرير أعده المكتب الإحصائي الكوري ووزارة العدل، فإن عدد الأجانب الحاصلين على وظائف في كوريا خلال العام الماضي 2018 قد بلغ 884 ألف أجنبي، وذلك بزيادة نسبتها 26.7% مقارنة بالعام 2012، الذي بلغ عددهم 186 ألف أجنبي.والجدير بالذكر أن عدد الأجانب الحاصلين على الوظائف في كوريا في العام 2017 قد بلغ 834 الف نسمة وذلك بانخفاض الف نسمة مقارنة بالعام 2016 الذي بلغ عددهم الى 835 الف نسمة.وفيما يتعلق بالمرتبات، تبين أن مرتبات الأجانب شهدت ارتفاعا، حيث حصل 69.6% من الأجانب على مرتب شهري ببلغ قيمته ما بين مليون ومليونين وون في عام 2012، أما في عام 2018، فقد حصل 49.5% من الأجانب على مرتب شهري بلغت قيمته ما بين مليونين و3 ملايين وون، كما أشار 12.7% منهم إلى أن رواتبهم الشهرية تجاوزت أكثر من 3 ملايين وون خلال العام الماضي.