تواصل انخفاض أسعار الوقود المحلية

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واصلت أسعار الوقود المحلية انخفاضها للأسبوع الحادي عشر على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 34 شهرًا.ووفقًا لشركة النفط الكورية الوطنية، فقد انخفض متوسط سعر البنزين في محطات الوقود ليصل إلى ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعين وون لكل لتر، في الأسبوع الثالث من يناير.وبهذا وصلت أسعار البنزين إلى أدنى مستوى لها، منذ الأسبوع الثاني من شهر مايو في عام 2016.كما انخفض سعر الديزل المستخدم في وقود السيارات ليصل إلى ألف ومائتين وستة وأربعين وون لكل لتر، وانخفضت أيضًا أسعار الديزل المستخدم في الأغراض الأخرى للأسبوع التاسع على التوالي.وقالت شركة النفط الكورية إنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية، فسوف تواصل الأسعار المحلية انخفاضها في الفترة الحالية، بسبب التراجع السابق في الأسعار العالمية.وقد سجل متوسط سعر النفط الخام لدبي، وهو المؤشر القياسي لكوريا الجنوبية، ارتفاعًا بقيمة 1.1 دولار في الأسبوع الماضي، ليصل إلى 59.4 دولار لكل برميل.